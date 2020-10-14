شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى علم يتابع توزيع المواد الغذائية لقافلة بنك الطعام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، بمتابعة الخطة الزمنية لتوزيع المواد الغذائية لقافلة بنك الطعام والكساء لغير القادرين.

اشار عدلى أنه تم توزيع مساعدات غذائية لأسر مدينة مرسى علم وقراها الأكثر احتياجآ من قافلة بنك الطعام والكساء بمشاركة ادارة التضامن الإجتماعي بمرسى علم، وجدير بالذكر أن المساعدات تشمل توزيع ملابس ومفروشات لغير القادرين .

كما تم تحديد مراكز التوزيع بالمدينة وقراها لتكون اقرب مايكون من مناطق التجمعات في المدينة وضمان توصيل المساعدات للتجمعات المتواجدة في الجبل وحتى أماكن إقامتهم .

أوضح مدير إدارة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الاسر المستحقة، مؤكداً انه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والتي اثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع.