شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني استمرار توزيع المواد المقدمة من بنك الطعام للأسر الأكثر احتياجا بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، عن توزيع ١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية ومفروشات مقدمة من بنك الطعام والكساء المصري بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي واحدى الجمعيات الأهلية بالمدينة للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد رئيس مدينة القصير أن الدعم المقدم من بنك الطعام يأتي في اطار اهتمام الدولة بالمواطنين الأكثر احتياجا ودعما ً للعمالة اليومية المتضررة من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت وبشكل مباشرة على دخلهم اليومي، مؤكدا ًأن الدولة تسعي جاهدة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لكافة الأسر.

من جانبه أوضح مدير إدارة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الاسر المستحقة، مؤكداً انه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والتي اثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع

وقامت جمعية رؤية، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي توزيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات على الأسر الأكثر احتياجا بالمدينة، حيث كانت عملية التوزيع خلال يومين متتاليين، بما يضمن عدم الإزدحام داخل مقر الجمعية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لاعضاء الجمعية والزام الأهالى بالتباعد، والكشف عن هوية المستلمين من خلال قاعدة البيانات المسجلة على أجهزة الحاسب الآلي والتأكيد على ضرورة إحضار صورة البطاقة الشخصية.

كان رئيس مدينة القصير التقى بأعضاء جمعية رؤية إحدى الجمعيات الأهلية بالمدينة المشاركة في توزيع مواد غذائية للوقوف على معدلات التنسيق مع إدارة التضامن لنجاح عملية التوزيع ومناقشة جميع الإجراءات اللازمة

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