شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملة مفاجئة: تحاليل وكشف مخدرات للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر إجراء التحاليل والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالوحدة المحلية، مشيرا إلى أن التحليل كان مفاجئاً وبدون علم مسبق.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى ان اعمال التحاليل تمت بمشاركة اعضاء اللجنة وهم الدكتور أحمد عبدالشافى من مصلحة الطب الشرعي والدكتور عبدالرحمن مصطفى ممثل وزارة الصحة واسماعيل امبابى وأشرف عزت فريق التمريض وبرئاسة المهندس أحمد شافعى رئيس لجنة التحليل عن تعاطى المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأوضح رئيس المدينة أن لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بدأت الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين الذكور بالوحدة منذ بداية اليوم، لافتاً بأن التحليل كان اجبارى وبهدف التأكيد على وجود متعاطين مخدرات من عدمه.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت استمرار حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأن الكشف إجباري ومفاجئ والتحاليل ستكون آلية مستمرة للكشف على كافة العاملين وموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وانه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة