شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية إلكترونية ومباشرة بعنوان "بالعلم نرتقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية بعنوان "بالعلم نرتقى"، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف التوعية المجتمعية على أن تلامس تلك الحملات اهتمامات الناس وواقعهم، وسيجرى تنفيذ الحملة على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، بالإضافة إلى مشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بشكل مباشر وعبر صفحاتهم على التواصل الاجتماعى.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الحملة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى عملية التوعية المجتمعية الشاملة، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة، وتستهدف تلك الحملات الدورية التى ينظمها المجمع أسبوعيًا التوعية بكل القضايا التى ترتبط باهتمامات الناس ارتباطًا مباشرًا وتمس حياتهم اليومية.

وأضاف عيّاد، أن الحملة تستهدف توجيه رسالة إيجابية لجميع المشاركين فى العملية التعليمية وعلى رأسهم الطلاب والطالبات لحفز هممهم على الجد والاجتهاد فى التحصيل العلمى من خلال بيان أهمية العلم بمجالاته المختلفة فى بناء الدول والأوطان، والتأكيد على فضل العلماء، ودورهم الريادى على مرّ الأزمنة والعصور.

وأكد الأمين العام، أننا فى مرحلة مهمة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعى بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، موضحًا أن العلم والمعرفة هما أساس الحياة، وشعاع النور الذى يضيئ الطريق أمامنا بدون أى تشويش أو تضليل، كما أن العلم هو الأداة الأقوى للارتقاء بالمجتمعات وتحقيق ذاتها.