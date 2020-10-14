شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتأهب بمشروعات الحماية من السيول فى أسيوط لاستقبال موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى عن تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بمحافظة أسيوط، حيث يجرى حاليا تنفيذ أعمال الطبقات لجسر الحماية فى عملية حماية وادى العمرانى البحرى 2 سد ركامى و جسر ترابى لحماية مركز ديروط، كما يجرى تنفيذ أعمال مبانى الدبش والكحلة والمعالجة بالمياه فى عملية حماية وادى العمرانى القبلى من أخطار السيول بإنشاء جسر ترابى مركز ديروط .

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات (الوجه البحرى – الوجه القبلى) وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائى وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار .

ووجه وزير الرى بسرعة إنهاء كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وكذلك التأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والسجاعية ومصارف كفر الشيخ والمرور الدورى والمستمر على كافة المجارى المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه، المرور والمتابعة المستمرة لمنشئات الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

كما تم التوجيه بالتأكد من جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار وأية طوارئ تحدث بالمنطقة، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة فى ظل ارتفاع مناسيب المياه.