كورونا في 24 ساعة| روسيا تسجّل رقمًا قياسيًا في وفيات والإصابات تصل لـ 139 بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان روسيا، الثلاثاء، أنها أحصت 244 حالة وفاة يومية بفيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي سُجّل منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

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كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى اليوم، وتم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، و9 حالات وفاة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور قبل عودة المدارس

ترامب يرفض توقعات فوتشي بشأن كورونا ويصفها بـ"غير دقيقة"

روسيا تسجّل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا اليومية

بعد تعليق تجارب لقاحين.. "أمراض غامضة" تعرقل حلم الخلاص من كورونا

وزيرة الصحة: أولوية لـ 4 فئات في توزيع لقاح كورونا بمصر

هل يمثل الشتاء خطورة على تعاملنا مع كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد

13 ألف حالة في 24 ساعة.. روسيا تحطم رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

هاني الناظر: بقاء فيروس كورونا 24 يومًا على النقود ليس له أساس علمي

وزيرة الصحة: 56% من وفيات كورونا مصابون بأمراض مزمنة

الداخلية: ضبط 1149 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الواقية

رئيس الوطنية للانتخابات: تخصيص حقيبة لكل قاضٍ تحوي أدوات مواجهة "كورونا"

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة مشتركة بشأن قيود السفر لمواجهة كورونا

الصحة العالمية: 2.6 مليون إصابة بكورونا في شرق المتوسط.. و66 ألف وفاة

"مناورة في الإجراءات".. وزيرة الصحة تكشف خطة مواجهة الموجة الثانية لكورونا

هل تطبق مصر الحظر مجددًا حال زيادة إصابات كورونا؟.. وزيرة الصحة توضح

"3 أنواع".. وزيرة الصحة: حالتان لثبوت فعالية لقاحات كورونا بمصر

الأولى في العالم.. وفاة امرأة أصيبت بفيروس كورونا مرتين