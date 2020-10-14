حدث ليلاً| 139 إصابة بكورونا وننشر أسماء المعينين بـ"الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة.

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ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ

حصل الخليج 365 على الأسماء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، وتضمنت عددا من الشخصيات العامة وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

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وزيرة الصحة: مصر مستعدة لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر كانت الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط، مؤكدة أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ نتيجة الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من الموجة الأولى.

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التحريات تكشف حقيقة تعذيب نزلاء دار أيتام في الشيخ زايد

دقيقتان من الصراخ والعويل مصدرهما إحدى دور الأيتام بمدينة الشيخ زايد، دفعت قاطنو الحي الـ11 إلى تصوير مقطع فيديو وبثه عبر منصات السوشيال ميديا تحت عنوان "تعذيب أطفال داخل دار أيتام أبو الفتوح".

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الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة جلبانة شمال سيناء.

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منسق الأمم المتحدة: مصر نجحت في مواجهة كورونا واستغلت الثروة الرقمية

قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن هناك تعاون في مجالات عديدة بين مصر والأمم المتحدة، وهى من أهم الدول التي تساهم في بعثات حفظ السلام بالعالم، ولديها خبرات عديدة بالأمم المتحدة من بينهم الدكتورة غادة والي والدكتور محمود محي الدين.

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وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل استرجع تابوت "نجم عنخ" من متحف المتروبوليتان

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المومياوات والتوابيت ومجموعة رائعة من الآثار الإسلامية، والمسيحية ومقبرة لمجموعة سنجم، وتابوت نجم عنخ، هم أفضل ما يتضمنه متحف الحضارة.

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مستشار "الصحة العالمية" محذرًا: شباب أوروبا الأكثر إصابة بكورونا في الموجة الثانية

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن فئة الشباب وخصوصًا الرجال منهم هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع بدء الموجة الثانية بها.

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التهوية بالتيارات تحميك من كورونا

قال الدكتور إميل رايزنجر إن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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قفزة في إصابات كورونا عريياً.. وانخفاض طفيف في منحنى الوفيّات اليومية

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، قفزة في الدول العربية، ليوم أمس، الثلاثاء، بتسجيل 16 ألفاً و185 إصابة جديدة، بفارق أكثر من ألفين و500 حالة عن يوم أمس الأول، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و853 ألفاً و405 حالة، في حين سجّل منحنى الوفيّات انخفاضاً محدوداً، حيث حصد الوباء أرواح 217 شخصاً جدد، لتصل حصيلة الضحايا إلى 32 ألفاً و598 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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السعودية تسمح بأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% الأسبوع المقبل

تبدأ يوم الأحد القادم المرحلة الثانية، من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي بنسبة 75 %.

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شركة أمريكية توقف تجربة الأجسام المضادة لكورونا بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة

قالت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية لصناعة الأدوية، إنها أوقفت تجربة سريرية تختبر علاجًا بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

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الرئاسة اللبنانية: التفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل ليس معاهدة دولية

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن المفاوضات التي ستنطلق غدا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، تقتصر على الجانب التقني فقط ولا تمثل معاهدة دولية لتطبيع العلاقات بما يستوجب الاتفاق المسبق بشأنها مع رئيس الحكومة.

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إيران تعترف باستهداف جديد لمنظماتها الحكومية بهجمات سيبرانية

أقرت وزارة الاتصالات الإيرانية بوقوع هجوم سيبراني، استهدف منظمتين حكوميتين.

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