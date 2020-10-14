"صلاح" يطلب فسخ عقد زواجه: "باعت الشبكة وصرفت فلوسها في خروجه مع صحباتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدَّم "صلاح. ف" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه: "باعت الشبكة وصرفت الفلوس في خروجه".

وقال "صلاح"، (32 سنة) إنه تزوج "نسمة. م" (28 سنة)، ربة منزل، منذ 3 أشهر، زواجًا تقليديًا، واكتشف عقب الزواج أنها تظاهرت أمامه بحبها كي يتمسك بها، لكن حقيقة الأمر "أنها كانت تطمع في أن يكون لها منزلًا بمفردها حتى تكون قادرة على الخروج والدخول بمفردها مع أصحابها".

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وأضاف الزوج أنه خلال الأشهر الأولى للزواج حاول اكتساب قلبها وثقتها كي تغير طريقتها في التعامل وأكثر من الخروج معها للتنزه لكن في كل مرة تصطحب إحدى صديقاتها.

وفي أحد الأيام، اكتشف عدم وجود "الشبكة" في يدها، فسألها، لترد "تركتها لدى والدتي"، وبمرور الأيام لاحظ تكرارها للرد، فهاتف "صلاح" والدة زوجته التي نفت حصولها على الشبكة، وفور علم الزوج تركت "نسمة" منزل الزوجية ثم أخبرته أنها باعت الذهب للإنفاق على "الخروجات مع صحباتها".

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة بطلب فسخ عقد الزواج، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.