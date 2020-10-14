شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بأصناف جديدة وتحويلها للرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان مرورية لتنفيذ برامج الإحلال والتجديد بمزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الغمر.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات لتكثيف اعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

Advertisements

وأضاف "عطا"، إن عملية الاحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة قليلة استهلاك المياه، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.

وتتابع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، اصدار نشراتها ولجانها المرورية حول أهمية المرور الميدانى وتطوير الكفاءة المهنية لمهندسى البساتين والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية وجميع الجهات المعنية بالوزارة بهدف إطلاع المزارعين وجميع المهتمين بالمجال الزراعى المصرى على أحدث التطورات الزراعية العلمية و الإجرائية والتى من شأنها رفع كفاءة الإنتاج الزراعى المصرى كما وكيفا .

يذكر أن إدارة المحاصيل الزراعية، قامت الفترة الماضية بعمل دورات تدريبية لمهندسين إدارة البساتين وإدارة الأراضى والمياه، تحت إشراف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بهدف تزويدهم بالمعلومات والإرشادات المهنية فى مجال الصوب الزراعية وتحليل مياه الرى والتربة بها بهدف إنشاء منظومة زراعية تعمل على توفير المياه وتحقيق الكفاءة الإنتاجية للإنتاج الزراعى المصرى.