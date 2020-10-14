شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي تهنئ يحيي الفخراني وسميرة عبدالعزيز علي تعيينهم بمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الفنانة بوسي شلبي،اليوم ،الفنان يحيي الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز على قرار تعينهم بمجلس الشيوخ. ونشرت «شلبي» صوره للفنانان عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» وكتب من خلال الصوره:«مبروك للفنانان يحيي والفنانة سميرة عبدالعزيز تعينهم بمجلس الشيوخ اختيار موفق». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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