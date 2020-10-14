شكرا لقرائتكم خبر عن روابط تسجيل وتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة والمتضررة (غدا آخر موعد للتسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تم فتح التسجيل وتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة «الدفعة الرابعة» منذ يوم 8 اكتوبر والتى تمنح في حالة الاستحقاق للمنحة 500 جنيه شهريا لمدة 3 اشهر باجمالي 1500 جنيه وذلك بسبب التاثير السلبي للوباء العالمي وسوف يتم اغلاق التسجيل يوم 15 اكتوبر أي يوم غد الخميس وفقا للرسالة المرسلة مسبقا من رقم (2030) الخاص بالقوى العاملة وسوف نضع هنا الرابطين حتى يتمكن من لم يستطع التسجيل بسبب الضغط من التسجيل وتحديث بيناته لذا سارع بالتسجيل الرابط الاول للتسجيل: اضغط هنا الرابط الثاني للتسجيل: اضغط هنا رقم متختصر لاى استفسار أو شكوى : 19468 ويجب وضع جميع البينات بشكل صحيح خاصة الرقم القومي والاسم الرباعي ورقم الهاتف الذي سيتم عليه التواصل وارسال الموافقات أو مواعيد الاستلام كذلك العنوان والمهنة وغيرها من البيانات التي يجب ان تكون مكتملة وصحيحة Advertisements الوضع في مصر

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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