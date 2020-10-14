شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للحرارة والعظمي 31 درجة.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الانحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1،75 – 25، 2 والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «31– 21»، الإسكندرية «30 – 20»، قنا «38- 23»، الأقصر «40– 24»، أسوان «41 – 25» .

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وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 25 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .