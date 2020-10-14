شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة خاصة على جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وهناك انخفاض بدرجات الحرارة، ويوم الجمعة خاصة على جنوب البلاد .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «31– 21»، الإسكندرية «30 – 20»، قنا «38- 23»، الأقصر «40– 24»، أسوان «41 – 25» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 25 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

أما غداً الخميس فالطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «31 – 21»، الوجه البحرى «31 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34- 26»، شمال الصعيد «36 – 23»، جنوب الصعيد «39 – 25» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

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أما بعد غدً الجمعة فالطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشرقية .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «30 – 20»، الوجه البحرى «30 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33 – 26»، شمال الصعيد «33 – 23»، جنوب الصعيد «37 – 25» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .