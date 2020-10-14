شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي المشاركين بمسابقه جائزة مصر للتميز الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، على ضرورة المتابعة المستمرة والتعاون الفعال بين جميع الفئات المشاركة بمسابقه جائزة مصر للتميز الحكومي، لحل وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه المشاركين.

وشددت خلال لقائها، مساء اليوم، مع عدد من المشاركين، على الإستعداد والجاهزية التامة في إعداد وملء ملفات الترشح قبل وقت كافٍ من الموعد المحدد للتسليم، وضمان إستيفاء كافة الشروط وذلك لتحقيق أفضل النتائج وضمان تمثيل المحافظة المشرف وحصد أكبر قدر من الجوائز بكافة فئات الجائزة.

جدير بالذكر أن المحافظة قد حصدت جائزه أفضل قرية على مستوى الجمهورية، وهي قرية بولاق، وذلك خلال الدورة الأولي من المسابقة.