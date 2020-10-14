شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مبادرة «حياة كريمة» بمركز الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم، اجتماعا مع أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الخارجة وذلك للإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تضم قرية الشركة ٨ التابعة للمركز.

حيث تم التأكيد على سرعة البدء في دراسة المشروعات التنمويه التي سيتم تنفيذها بقرية الشركة ٨ والخدمات التي سيتم تطويرها وفقاً لإحتياجات الأهالي.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة البدء في حصر ودراسة الحالة الإجتماعية للحالات المستحقة للدعم الذي تقدمه المبادرة لحالات التصالح في مخالفات البناء وتصنيف هذه الحالات على مستوى مركز الخارجة.