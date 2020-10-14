شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادى الجديد تتابع تجهيز مركز "حسن حلمي" لإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن التوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة الإعداد والتجهيز لإنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض التوحد لدي الأطفال والمقرر أن تتخذ مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة مقراََ لها. جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال التشطيبات النهائية بالمركز يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تم الانتهاء تجهيز العيادات الطبية وعيادات التكامل الحسي، كما تم الإنتهاء من تركيب أجهزة العلاج الطبيعي وذلك استعداداََ لافتتاح المركز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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