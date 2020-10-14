شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة القضاء على ظاهرة النباشة في بورفؤاد وتشميع محال دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، حملة القضاء على ظاهرة نبش القمامة، وتم سحب عربة تخص أحد (النباشين) بشارع الشعراوى

كما قامت إداراتى تراخيص المحلات والاشغالات بتشميع وغلق كافتيريا ومغسلة ومحل منجد بمناطق متفرقة بالمدينة تعمل بدون ترخيص مع إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والاستمرار في الحملات يوميا للالتزام بالعمل وفق الرخصة الموكلة للمكان .

كما قامت إدارة شؤون البيئة بمتابعة محطات تموين وخدمات السيارات للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون حماية البيئة ومتابعة الاجراءات الاستباقية بقدوم فصل الشتاء، واسفرت المتابعة عن ملاحظة وجود ترسيب للشحوم والزيوت مما أدى إلى الانسداد بمجرى الصرف الصحى فتم التنبيه بسرعة إزالة الشحوم والزيوت والتطهير الفورى للمكان مع تحرير مخالفة لعدم وجود إيصالات تفيد تسليم الزيوت المعدنية المستهلكة والتخلص منها بطريقة أمنة وسليمة بيئيا وذلك بتسليمها للمندوب المعتمد لدى شركة بتروريد كما تم ملاحظة عدم وجود الاحتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمكان فتم تحرير مخالفة بذلك .