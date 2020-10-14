شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الطلاب محرومون من دخول الجامعات بالعام الدراسى الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد 2020/2021، بمواصفات وخطط استثنائية، عبر تطبيق التعليم الهجين، الذي يشمل كلا من التعليم وجها لوجه والتعلم عبر الإنترنت أو عن ُبعد.

وحددت الجامعات عددًا من الاشتراطات للقبول بها ودخول الحرم الجامعي، التي نتج عنها حرمان بعض الطلاب من من دخول الجامعات في العام المقبل، بناء على عدة أسباب سيرصدها ”الخليج 365”، وهي كالآتي:

1- الطلاب المفصولين

طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، فإنه لن يتم قبول الطلاب المفصولين العام الماضي لدخول الجامعات هذا العام الجديد.

1- المتخلفون عن أعمال التنسيق:

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الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم هذا العام لن يحق لهم الالتحاق بالجامعات 2020، وذلك لعدم اتباع الخطوات اللازمة لأعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم في المراحل (الأولى والثانية والثالثة).

3- المخالفون للضوابط والأعراف الجامعية

فقد أصدرت بعض الجامعات، مجموعة من التعليمات التي يجب على الطلاب الالتزام بها حتى لا يتعرضون للحرمان من دخول الجامعات في العام الدراسي الجديد، وأعلنت بعض الجامعات حرمان بعض الطلاب الذين يقومون بسلوك مخالف للأعراف الجامعية على سبيل المثال (ارتداء البناطيل المقطعة - لبس الشورت أو البرمودا".

كما أعلنت بعض الجامعات الأخرى منع الطلاب الذين يقومون بأي أعمال عنف أو تخريب أو ارتكاب أي جرائم تهدد أمن الجامعات وتخالف الأعراف الجامعية.