شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مختبر بالمركز القومى لبحوث المياه لدراسة اقتصاديات التحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أنه يجرى إنشاء مختبر لتحلية المياه المالحة يتبع وحدة البحوث الاستراتيجية، بالتعاون مع معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء والمعامل المركزية لعمل دراسات بحثية حول اقتصاديات التحلية، وأضاف عبد الحى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يتم استخدام تقنية التناضح العكسى والتى تعتبر من أكفأ تقنيات التحلية على مستوى العالم فى الوقت الحالى.

وأوضح عبد الحى، أن المختبر يضم وحدة معالجة ابتدائية تحتوى على فلاتر الرمل والكربون والبيرم لإزالة الشوائب والحديد والمنجنيز، وكذلك تحتوى على فلاتر ميكرونية للترشيح الدقيق (خمسة وواحد ميكرون) و مزودة بمضخات ضغط عالى لمياه الآبار والبحار والتى تعمل بسرعات متغيرة وفى درجات حراة من 2 إلى 50 درجة مئوية ومركب على خط طرد الطلمبة بلف تخفيف الضغط بعد صمام عدم الرجوع ووصلات مرنة لتسمح باهتزاز الأغشية وبلفات عدم رجوع.

وأشار عبد الحى، إلى أنه تم ربط المعمل عبر الإنترنت بنظام الحصول على البياناتData Acquisition System (DAS) لمراقبة أداء الوحدة ويتكون DAS من 13 حساسا فيزيائيا للضغط والملوحة والتدفق ودرجة الحرارة والاهتزاز والفولت والأمبير المستهلك وتقيس تلك الحساسات المياه فى خط دخول المياه المالحة على الغشاء وخط المياه العذبة المنتجة وخط المياه شديدة الملوحة.

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يضم الكثير من الأجهزة الحديثة المستخدمة فى الدراسات البحثية بالمعامل المركزية للرصد البيئى و النماذج الفيزيائية التى يقوم بها معهد بحوث الهيدروليكا لدراسة قناطر أسيوط وقناطر ديروط، والأجهزة التى يقوم باستخدامها معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئة لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية و ما توصلت إليه هذه الدراسات من آثار على دلتا نهر النيل فى حال ارتفاع منسوب سطح البحر وكيفية طرق الحماية الطبيعية للحد من آثار الارتفاع المحتمل فى منسوب سطح البحر.