بأرقام القطع والمواعيد.. جهاز 6 أكتوبر يسلم أراضي الإسكان "الأكثر تميزًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزاً" بالحي التاسع بالمدينة حتى يوم الإثنين 14/6/2021.

أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع ألأراضي "الأكثر تميزًا" بلوك (A) القطع من 44 : 64، يوم الإثنين 19/10/2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (B) من 1 : 22، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 45 : 66، يوم الإثنين 9/11/2020، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (C) من 1 : 22، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 45 : 67، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 68 : 88، يوم الإثنين 1/2/2021

وأضاف الشربيني، في بيان، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (D) من 1 : 17، يوم الاثنين 8/2/2021، والقطع من 18 : 34، يوم الإثنين 15/2/2021، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (E) من 1 : 23، يوم الاثنين 22/2/2021، والقطع من 24 : 48، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 49 : 71، يوم الاثنين 8/3/2021، وتخصيص يومي الإثنين 15/3/2021 و22/3/2021، للذين تخلفوا عن الاستلام بالمناطق السابقة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (H) من 1 : 25، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/4/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 19/4/2021، والقطع من 76 : 102، يوم الإثنين 26/4/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك (G) من 1 : 14، يوم الإثنين 10/5/2021، وتسليم الأراضي ببلوك (F) القطع من 1 : 25، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 31/5/2021، وتخصيص يومي الإثنين 7/6/2021 و 14/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام.​