جهاز أكتوبر الجديدة يستمر في تسليم شقق الإسكان الاجتماعي حتى 25 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم المرحلة الرابعة من شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع د بمنطقة الـ800 فدان بواقع 1872 وحدة كاملة التشطيب.

جاءت تفاصيل التسليمات وأرقام العمارات على النحو التالي:

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- يوم 18 أكتوبر، ستبدأ شركات النهضة وشمال الصعيد وجمعية الخدمات المعمارية تسليم عمارات أرقام 392 حتى 402، و448 حتى 454، و365 حتى 370.

- يوم 25 أكتوبر ستبدأ شركات الأمل وجمعية الخدمات المعمارية وسوهاج في تسليم عمارات أرقام 423 حتى 437، وو371حتى 373، و412 حتى 416.

- وكان تم البدء في تسليم أرقام العمارات التالية يوم 11 أكتوبر، 386 حتى 391، و445 و446 و447 و455 و457 و458 و459،و337 حتى 380، و438 حتى 440.