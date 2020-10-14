محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
يستمر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم المرحلة الرابعة من شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع د بمنطقة الـ800 فدان بواقع 1872 وحدة كاملة التشطيب.
جاءت تفاصيل التسليمات وأرقام العمارات على النحو التالي:
- يوم 18 أكتوبر، ستبدأ شركات النهضة وشمال الصعيد وجمعية الخدمات المعمارية تسليم عمارات أرقام 392 حتى 402، و448 حتى 454، و365 حتى 370.
- يوم 25 أكتوبر ستبدأ شركات الأمل وجمعية الخدمات المعمارية وسوهاج في تسليم عمارات أرقام 423 حتى 437، وو371حتى 373، و412 حتى 416.
- وكان تم البدء في تسليم أرقام العمارات التالية يوم 11 أكتوبر، 386 حتى 391، و445 و446 و447 و455 و457 و458 و459،و337 حتى 380، و438 حتى 440.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز أكتوبر الجديدة يستمر في تسليم شقق الإسكان الاجتماعي حتى 25 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.