100 ألف وحدة.. الإسكان تعلن آليات وتفاصيل التقديم على شقق محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان، المهندس عمرو خطاب، آليات وتفاصيل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، بعد أن أعلن مجلس الوزراء أنه سيتم طرح ما يقرب من 252 ألف وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

وأوضح خطاب أنه تم تسهيل عمليات التقديم لتكون إلكترونية بشكل كامل على موقع وزارة الإسكان، ومن المقرر أن يتم نشر إعلانات تخص تفاصيل هذه الوحدات بعد موافقة مجلس الوزراء.

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وأضاف أن هناك شروط محددة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، منها أن يكون السن بين 21 و50 سنة، ويكون المتقدم لا يملك وحدة سكنية وكذلك الزوجة، لافتا إلى ان كراسات الشروط يوجد بها كافة التفاصيل الخاصة بالشروط وأسلوب الحجز.

وذكر خطاب أنه سيتم طرح أول دفعة 100 ألف وحدة، في مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحاً أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 متراً على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 مترًا، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه.