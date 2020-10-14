شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 31 ومطروح ودمياط 28.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاربعاء، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المتوقعة هي درجة الحرارة الفعلية التي يشعر بها المواطن بعيداً عن نسبة الرطوبة المرتفعة المصاحبة لفصل الصيف بسبب منخفض الهند الموسمي والتي كانت تتسبب بإحساس المواطن بارتفاع درجات الحرارة .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 31، ومطروح ودمياط أقل درجات الحرارة في المحافظات وهي 28، أما أسوان فتسجل أعلى درجة وهي 41 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات على مستوى الجمهورية في كاترين حيث تسجل 16 درجة مئوية.

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 31 21 الاسكندرية 30 20 وادي النطرون 31 21 طنطا 30 20 شبين الكوم 30 20 دمنهور 30 21 بلطيم 29 21 مطروح 28 21 السلوم 29 19 سيوة 32 19 بورسعيد 29 24 دمياط 28 23 الزقازيق 31 20 المنصورة 30 20 الإسماعيلية 33 21 السويس 32 22 العريش 30 21 رفح 30 21 رأس سدر 31 22 نخل 30 17 نويبع 32 Advertisements 25 طابا 30 22 كاترين 29 16 الطور 30 24 شرم الشيخ 33 27 الغردقة 32 26 مرسى علم 34 25 الفيوم 32 21 بني سويف 32 21 المنيا 33 22 أسيوط 34 22 سوهاج 36 22 قنا 38 23 الأقصر 40 24 أسوان 41 25 ادفو 40 24 أبوسمبل 40 26 الوادي الجديد 39 24 شلاتين 36 27 أبورماد 35 26 حلايب 33 28 رأس حدربة 35 25