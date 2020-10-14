شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة 37 ونيويورك 21.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاربعاء 14 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في المدينة وأبوظبي والكويت وبغداد 37 ، و الجزائر والرباط 22 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 25 ، 29 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على نيويورك 21 والصغري 14 ، وبكين 14 درجة مئوية نهاراً والصغرى 05 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 41 25 أنقرة 26 08 المدينة 37 23 إسطنبول 24 16 الرياض 34 18 إسلام أباد 32 17 المنامة 33 28 نيودلهي 34 23 أبوظبي 37 25 جاكرتا 34 24 الدوحة 35 28 بكين 14 05 الكويت 37 18 كوالالمبور 34 25 دمشق 30 11 طوكيو 21 16 بيروت 28 23 أثينا 24 15 عمان 28 15 Advertisements روما 19 12 القدس 25 17 باريس 13 07 غزة 29 21 مدريد 18 06 بغداد 37 18 برلين 11 09 مسقط 32 24 لندن 14 08 صنعاء 25 08 مونتريال 14 08 الخرطوم 40 26 موسكو 17 11 طرابلس 27 20 نيويورك 21 14 تونس 28 16 واشنطن 23 12 الجزائر 22 13 نواكشوط 34 26 الرباط 22 14 أديس أبابا 23 11