شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس يوسف مرزوق رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، وإجمالي 4 ملايين طائر في العام الواحد، حيث جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجار تنفيذ مراحل المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.
وأضاف يوسف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ منظومة خدمية تنموية شاملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدًا أن رئاسة المركز توجه كافة سبل الدعم والمساندة للراغبين في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وذلك في إطار ما يوليو المحافظ من دعم مطلق وغير محدود لتلك المشروعات التي من شأنها تحقيق طفرة إنتاجية لصالح المواطن
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