شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب كابل «نحاسي» بدلا من المحترق بمدرسة هشام بيومي بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية في تركيب كابل كهربائي نحاسي بدلا من المحترق في مدرسة هشام بيومي بمدينة قها والتي شهدت حريقا مساء الثلاثاء، نتيجة احتراق الكابل وكان من الألمنيوم وتم توصيل التيار للمدرسة مرة أخرى والاطمئنان على لوحات الكهرباء بالمدرسة.

كانت مدرسة هشام بيومى شهدت حريقا مساء امس وسادت حالة من الفزع بين الاهالى جراء صوت فرقعه مصدره المدرسه القريبه جدا من الكتلة السكنية.

وانتقلت على الفور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينه قها يرافقها سلوى أبوالعينين نائب رئيس المدينة وفريق الأزمات والكوارث بالوحدة وبحضور صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية وقوات الحماية المدنية.

وتبين انبعاث دخان كثيف من أسفل البلاط داخل المدرسة وتعاملت الحماية المدنية معه حيث تبين أن كابل كهربي ألمونيوم أسفل البلاط حدث به ماس واحترق وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد أي خسائر بشرية.

كابل مدرسة هشام بيومى بقها