شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة إزاله المخالفات وتحصيل الغرامات البيئية ورسوم تفتيش الرخص ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، استمرار أعمال الحملة المشتركة لرصد وازاله المخالفات وتحصيل الغرامات البيئية ومتأخرات رسوم تفتيش الرخص ومتابعة شكاوى المواطنين بمنطقة حرفيين زرزاره واستكمال فاطمه الزهراء، وقامت الحملة بالمرور الميداني على عدد من المحال التجارية والورش بمنطقة الحرفيين وقامت برصد عدد من المخالفات البيئية وتحرير محاضر بها وتحصيل عدد من الغرامات الفورية، كما تم تحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص من المحال العامة والورش بالمنطقة، كما قامت الحملة بإزاله برج لتربية الحمام فوق سطح العمارة 158 بمنطقة استكمال فاطمه الزهراء، ومتابعة عدد من شكاوى المواطنين.

وقامت الاجهزه التنفيذية برفع الإشغالات وتعديات الباعه الجائلين بعدد من مناطق وشوارع الحى وإلتى شملت مناطق مبارك والاستثمار وشارعى عبدالرحمن شكرى والبترول حيث قامت إدارة الإشغالات بالحي برفع وازاله اشغالات الباعه والمحال العامه الجائلين بمحيط منطقة مبارك وأمام مسجد سرحان وأمام البوابة الرئيسية لمنطقة الاستثمار وبامتداد شارعى عبدالرحمن شكرى والبترول وحول محيط سور المطحن بمنطقة السيد متولي وقد أسفرت الحملة عن ازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة وعربات اليد للباعه الجائلين بالمنطقه وبامتداد شارع محمد على وتقاطع شارع عبدالرحمن شكرى.