شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة من أسبوع.. ارتفاع كبير للمتعافين من كورونا وخروج 98 من المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة منذ نحو أسبوع أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى اليوم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الان، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة

فيما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.