هدايا أيقونية من الذهب للسيّدات المحاربات في مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قدّمت مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدى هدايا أيقونية من الذهب للمحاربات في حدثٍ توعوي أقيم في مقر المؤسسة بحضورٍ لافت للفنانة نيللي كريم، في خطوةٍ تندرج في سياق حملة شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي.

وتأتي الحملة ضد سرطان الثدي هذا العام من باب الدعم النفسي لتذكير كل سيدة كم هي قوية وشجاعة وأن نشدد على أهميتها ودورها الاستثنائي ليس في حياتها الشخصية فحسب بل في حياة أسرتها والمجتمع من حولها.

وذكرت ليلى سالم حفيدة بهية أن مثل هذا الحدث يعد دعما كبيرا لمحاربات سرطان الثدي اللاتي هن بمثابة رمز لكل سيدة مصرية، مرحبة بالفنانة نيللي كريم وأثنت على مجهوداتها المستمرة في دعم بهية، مؤكدة أن التواجد الدائم للشركات والمشاهير ونجوم المجتمع ودعمهم للمؤسسات الخيرية تدفعنا إلى الأمام دائما.

شاركت في الحدث الذي أقيم في مقرّ مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي الفنانة نيللي كريم التي أضافت لفتةً مميزةً أسعدت قلوب المحاربات.

وقالت نيللي كريم في المناسبة: "أنا سعيدة بحضوري هنا اليوم مع Miss L’ وبلقائنا المحاربات في مؤسسة بهية لنقول لهنّ أنهنّ قويات دائماً و قادرات على المواجهة والتحدّي والاستمرار، ونقول لكلّ إمرأة نحن معكِ وندعمكِ".

من جانبه رحب المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة المستشفى بالحضور من شركة الراعية والفنانة نيللى كريم معربا عن سعادته باهتمام الشركة الراعية بمحاربات بهية، حيث أنه هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها شركة الراعية بالاحتفاء بمحاربات سرطان الثدي في بهية وتقديم الهدايا لهن في شهر أكتوبر الوردي.

وأثنى شوقي على حضور الفنانة نيللى كريم التي تعتبر واحدة من بهية واصفا النجمة بأنها (من أهل البيت)، مؤكدا على أن وجود مثل الفعاليات تساهم بشكل كبير في الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية للمحاربات.

واستمعت النجمة نيللي كريم إلى قصص المحاربات، وقامت بتوزيع السلاسل الذهبية من ماركة miss L عليهن، مؤكدة أنها تستمد الروح الإيجابية منهن، وأنها في كل زيارة لمحاربات بهية تشعر أن مصر بخير جانبها.

وقالت الفنانة نيللى كريم، إن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، مؤكدة أنها ستواصل دعمها لمحاربات سرطان الثدي وستدعم بقوة الفرع الجديد بالشيخ زايد.

وقامت الفنانة نيللى كريم بالتقاط الصور مع المحاربات والعاملين بالمستشفى في جو ملىء بالبهجة والتفاؤل.

ووجهت نيللى كلماتها لمحاربات بهية قائلة: أنتن قويات دائماً وقادرات على المواجهة والتحدّي والاستمرار، ونقول لكلّ إمرأة نحن معكِ وندعمكِ".