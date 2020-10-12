شكرا لقرائتكم خبر عن «ربنا موجود فلا تخف».. كنيسة في المنيا تنظم يومًا ترفيهيًا للمسنين والمرضى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كنيسة الشهيد أبسخيرون القلينى بالبيهو، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، الأحد، يوما ترفيهيا للمسنين ومتحدي الإعاقة والمرضى، بواحة الأنبا أنطونيوس غرب المنيا، تحت شعار آية «ربنا موجود فلا تخف».

وقال القمص بيشوي رسمي إن فقرات اليوم تضمنت ألعاب ترفيهية تناسب أعمار المشاركين وحالاتهم المرضية، وعددهم 234 شخصا، تضم فئات مسنين ومتحدي الإعاقة والمرضى والمكفوفين.

وقال القس سرابيون بباوي، ودياكون فيكتور يوسف، إن 47 خادما من كنيسة البيهو قرروا استعادة الفرحة للمسنين والمرضى في عام «صعب على الجميع بسبب جائحة كورونا»، وذلك تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.

وأضاف أن خدام الكنيسة نظموا اليوم الترفيهي وقاموا بخدمة المسنين والمرضى وحملهم على الكراسي المثبتة بطريقة معينة وسط المياه، وكلهم خدام كنيسة الشهيد ابسخيرون القليني بالبيهو التي تخدم أهالي 7 عزب مجاورة.

وانتهى اليوم الترفيهي بفقرة تصوير «فوتو سيشن» للمرضى وكبار السن في الإطارات الملونة من الفوم، فيما أعرب عدد من المستهدفين عن فرحتهم باليوم الترفيهي، وقال بعضهم: «رجعتونا أطفال بلا هموم.. نسينا معكم ما نعانيه».

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"بالرغم انك مازلت في 2020 .. و مسن أو مريض هتمشى على المياه " .. شعار يوم ترفيهي للمسنين والمرضي بالمنيا

"بالرغم انك مازلت في 2020 .. و مسن أو مريض هتمشى على المياه " .. شعار يوم ترفيهي للمسنين والمرضي بالمنيا

"بالرغم انك مازلت في 2020 .. و مسن أو مريض هتمشى على المياه " .. شعار يوم ترفيهي للمسنين والمرضي بالمنيا

"بالرغم انك مازلت في 2020 .. و مسن أو مريض هتمشى على المياه " .. شعار يوم ترفيهي للمسنين والمرضي بالمنيا