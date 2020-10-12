شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن كريم أكرم، حفيد الفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إبان حرب أكتوبر 1973، وفاة جدته أرملة الفريق الراحل. وقال أكرم في منشور له عبر صفحته على “«فيس بوك»: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي السيدة زينات متولي السحيمي حرم المرحوم الفريق سعد الشاذلي. نسألكم الدعاء». وأوضح حفيد الفريق سعد الشاذلي: «تقام صلاة الجنازة من مسجد طنطاوي الساعة 12:30 بعد صلاة الظهر». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,516

تعافي 97,688

وفيات 6,052

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