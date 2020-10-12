شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: الدولة بذلت جهودًا غير مسبوقة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة بذلت جهوداً غير مسبوقة لمواجهة الوباء العالمي كورونا، لافتاً إلى أن «المستشفيات الجامعية قامت بدور بطولي يفخر به كل مصري».

وأضاف «تاج الدين» خلال حفل تكريم أطباء قسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس تقديراً لجهودهم في علاج مصابي فيروس كورونا، الأحد، أن «الاستعداد المبكر والدراسة الجيدة وتوافر المعلومات، بالإضافة إلى تخصيص الدولة مبلغ ١٠٠ مليار جنيه تم إضافتها لخزينة القطاع الطبي، وهو حدث غير مسبوق في أي دولة بالعالم، كل ذلك كان له أعظم الأثر في تجاوز الأزمة والسيطرة على الوضع الصحي داخل مصر مقارنة بالعديد من دول العالم».

وأشار إلى أن «جامعة عين شمس أول من أنشأت قسم رعاية صدر مركزة في مصر، ولازال التجديد ومواكبة العصر متواصلة لملاحقة التزايد في أعداد المرضى بفضل تطوير البنية التحتية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة»، مشيدًا بدور شهداء «الجيش الأبيض»، مؤكداً ضرورة استمرار توخي الحذر لاستمرار القدرة على السيطرة على الأوضاع.

وربط مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أحداث الحاضر وحروب العالم في مكافحة فيروس كورونا بأحداث حرب أكتوبر ١٩٧٣، مؤكداً أن «جيش مصر الأبيض قدم تضحيات كبيرة على مدار التاريخ للقيام بواجبه الوطني والإنساني».

ونقل «تاج الدين» تقدير الدولة المصرية والقيادة العليا للدولة لجميع أطباء وأفراد «جيش مصر الأبيض».

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