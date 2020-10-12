شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: رفض السيسي للتصالح مع الإخوان رسالة واضحة للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فيما يخص التصالح مع الإخوان المسلمين، وقالت إنه كان التوضيح الأقوى والأكثر مباشرة حول فكرة التصالح مع الجماعة الإرهابية كما أنها رسالة واضحة للعالم أجمع ولهؤلاء الذين اختاروا أن يكونوا في الخندق الآخر.

أضافت «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»: أن تصريحات الرئيس اليوم شديدة الأهمية ويجب أن تُسمع وعلينا أن نفهم ماذا يعني الرئيس عندما يتحدث عن فكرة الدولة التي يهتم بها دومًا بإعتبارها ركيزة الاستقرار، هذا هو التصريح الأكثر وضوحًا من الرئيس عن فكرة المصالحة وبشكل مباشر وبشكل باتر وقاطع منذ أن تولى الحكم قبل 6 سنوات«.

كان الرئيس السيسي قد أكد في كلمة له اليوم على هامش الندوة التثقفية للقوات المسلحة 32 والتي تتزامن مع احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة أنه لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي الشعب.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

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