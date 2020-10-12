شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تعلن عن بدء تفعيل الدراسة بنظام الانتساب العام بكلية الألسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت كلية الألسن عن بدء تفعيل الدراسة بنظام الأنتساب العام للعام الجامعي 2020-2021، للحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد العليا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة وإشراف الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية.
ويبدأ التقديم في الفترة من 10إلي 17 أكتوبر 2020م، على أن تطبق القواعد الخاصة بدفع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة باللائحة والمقررة بنظام الانتساب العام، ويتم التقديم بإلادارة المركزية لشئون الطلاب بمبني الجامعة المركزي .
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