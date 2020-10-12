شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: الشركة المتحدة تسعى لتجسد الأبطال فى أعمال تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، والمتحدث باسم "المتحدة" للخدمات الإعلامية والمدير التنفيذي لها، إن التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلني أشعر بالفخر والحب والتقدير للمجهود الذي قام به فريق مسلسل "الاختيار"، مشيرًا إلى أن جميع فريق العمل كان فخورًا بهذا التكريم.

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريهام إبراهيم وعمرو عبد الخليل ببرنامج "من مصر" المُذاع عبر فضائية "cbc" مساء اليوم الأحد، أنه شعر بالمسؤولية لأن الرئيس السيسي كلف الفريق بأن يقوموا بأدوار مماثلة بشكل أكبر فى الفترة القادمة.

وأشار خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، والمتحدث باسم "المتحدة" للخدمات الإعلامية، إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس موجودة وموجهة للدول بقوة، مشيرًا بأنها طويلة الأمد.

وأضاف أن كل فرق العمل التي تعمل في إنتاج الدراما في شركة "سينريجي" وجميع العاملين في المتحدة للخدمات الاعلامية شعروا بالتقدير، متابعا: "حديث الرئيس اليوم اشعرنا بالمسؤولية حينما قال محتاجين نماذج مثل " الاختيار " خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وتابع: "في الحروب الحديثة المواطن شريك في حماية الدول إلى جوار الجيوش".

وأكد أنا الشركة المتحدة تسعى لتجسد أبطال مصر بأعمال تاريخية، مؤكدأ أن الفن سلاح قوى لمواجهة حروب الجيل الرابع.

وأشار أن مسلسل الاختيار كان له تأثيرا كبيرا في وعى الشعب المصري، مشيرا أن الشركة المتحدة اخذت خطوات لمشاركة جماعية من كل الأبطال.