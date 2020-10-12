شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة يكشف أسباب نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن ظاهرة جنوح الدلافين للشواطئ ونفوقها، هي ظاهرة عالمية وليس امر قاصر على مصر، مشدداً على نفوق 11 دولفين على السواحل المصرية، تعد الأول من نوعها على السواحل المصرية، وتابع:"خلال العام الماضى انتحر أكثر من 650 دلفين على الشواطئ الامريكية والكندية من ذات النوع الذى انتحر بمصر".

وأضاف "سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ظاهرة الانتحار الجماعى للدلافين تخضع للدراسة والبحث في مختلف بلدان العالم ورغم ذلك الأسباب غير معلومة.

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ولفت "سالم"، إلى نفوق 11 دولفين في البحر الأحمر، تخضع الآن للدراسة، الآن وضعنا كافة الاحتمالات في الاعتبار مثل الأنشطة البشرية القائمة على الصيد غير القانوني أو أي أعمال صادرة من الاستخدامات البشرية بالإضافة إلى احتمالية وجود خطأ ماء صدر من هذا القطيع للدلافين أدت إلى نفوقه.

وكشف عن أنه فور دراسة المنطقة التي وقع بها الحادث تبين أن المكان له طبيعة خاصة ومحاط بالشعاب المرجانية من كل جوانبه باستثناء فتحة ضيقة جداً ومن المتوقع أن يكون دخلت هذه الدلافين إلى هذه المنطقة المغلقة خلال فترة المد، وتابع:"وللأسف نظراً لطبيعة المنطقة وضحالة المياه أدى إلى نفوقهم".