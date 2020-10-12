شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيديو خطف طفل رضيع وإنقاذه: الحادث من حوالى شهرين لكنه انتشر مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصطفى أبو رية بطل إنقاذ الطفل الرضيع من الاختطاف فى مقطع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، قائلاً: "الفيديو المتداول الآن حدث قبل شهرين لكنه انتشر مؤخراً لمطالبة الجمهور بمحاسبة وملاحقة الخاطفين".

وسرد في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، تفاصيل الواقعة، قائلاً: "ماحدث كان في أحد الأيام في تمام الثامنة صباحاً قبيل توجهي لعملي في مدينة السلام فوجئت بشابين يستقلان "موتوسيكل" ونزل أحدهم كما يظهر في الفيديو وسار خلف السيدة في محاولة لاختطاف طفلها وهجم عليها ".

وتابع مصطفى:" أنا شاهدت الموقف على بعد 200 متر أثناء سير أحدهم خلف السيدة والآخر يستقل الدراجة البخارية انتظاراً لاتمام عملية الاختطاف، مشيراً إلى أنه أنقذ السيدة دون أن يتمكن من القبض على الشاب الخاطف، قائلاً: "مشي بسرعة بالموتسيكل كان نفسي أطوله وامسك به".

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وكشف أن أحد السيدات قامت بالاعتناء بالسيدة ومحاولة تهدئة روعها والتي أصابها الذعر قبيل توجهها للسوق"، وتابع:" أنا عندي مريم ومحمد ولادي وحسيت أن إبني اللى كان بيتخطف مش إبن الست ".