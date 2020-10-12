شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الطوخى: المؤسسات لها دور لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية المشاركة الوطنية وممارسة المصريين لحقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقال الطوخى، خلال تصريحات على هامش ندوة "استقرار وطن"، المنعقدة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جميع المؤسسات الوطنية سواء الجامعات أو غيرها، لها دور بتوعية المواطنين بأهمية النزول والمشاركة، مشيدًا بالقائمة الوطنية "من أجل مصر".

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع فى الظروف الحالية لعبور المرحلة الصعبة والوصول لحياة أفضل يتمناها كل مواطن مصري.

وأوضح "الطوخي" أن مجلس النواب المقبل عليه أعباء كثيرة جدًا أهما حزمة التشريعات التي ينتظرها كل مواطن مصري، بما يساهم فى تحسن حياته.

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وأقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "استقرار وطن"، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية وترسيخ مفهوم الاستقرار، بحضور ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكل من: صبورة السيد أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والإعلامى والكاتب محمد فودة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، ومايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمل سلامة مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والنائبة هند رشاد أمينة الاعلام بحزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والشعبية.