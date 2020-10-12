شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح المتحدث باسم "الشركة المتحدة" عن تكريم الرئيس لفريق "الاختيار": أشعرنا بالحب والفخر والمسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مشاعر التكريم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح هى مشاعر للفخر والحب والإحساس بالتقدير للمجهود الذى قام به الفريق الذى عمل بكل جهد فى مسلسل الاختيار، مضيفًا أن هناك مشاعر مختلطة تجعل الواحد يشعر بأن لكل مجتهد نصيب.

وعلق حسام صالح على تكريم الرئيس السيسى اليوم لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى نسختها 32 حول حروب الجيل الرابع، قائلاً "مشاعر تكريم الرئيس تعكس الفخر والحب ومشاعر الإحساس بالتقدير للمجهود الذى قام به فريق مسلسل "الاختيار" وهى مشاعر مختلطة تجعلنا اليوم نشعر بأنه لكل مجتهد نصيب".

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "أعتقد كل فرق العمل التى تعمل فى إنتاج الدراما فى شركة "سينرجى" وجميع العاملين فى المتحدة للخدمات الإعلامية شعروا بذلك التقدير .

واستطرد قائلاً: "حديث الرئيس اليوم أشعرنا بالمسئولية حينما قال محتاجين أكتر فى نماذج مثل "الاختيار" خلال الفترة المقبلة".

Advertisements

وتابع المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: كل فرق العمل المختلفة التى تعمل فى إنتاج الدراما فى سينرجى والمتحدة للخدمات الإعلامية فخورة بهذا التكريم وتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التكريم.

واستطرد المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نحتاج عملا أكثر ونقوم بأعمال أكثر خلال الفترة المقبلة، وأوجه باسم المتحدة للخدمات الإعلامية كل الشكر والتقدير للرئيس والقوات والمسلحة التى سمحت لنا العمل بمسلسل الاختيار ونكون فى منصة التكريم الكبيرة التى تشرفنا بها.

وبشأن حروب الجيل الرابع والخامس، قال المهندس حسام صالح، إن حروب الجيل الرابع والخامس موجودة، فحروب الجيل الأول والثانى والثالث كانت حروب جيوش وليست حروبا سياسية، ولكن الآن أصبح هناك خلط بين الحرب والسياسية نتج عنها حروب الجيش الرابع، ففى الماضى كان هناك حروب عصابات وحرب استباقية، ولكن الجيل الرابع الذى جاء نتيجة تقدم الميديا بشكل كبير والدخول لعالم الديجيتال والدور الكبير الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى والقوة الكبيرة التى أصبحت فيها الأجهزة الاستخبارات العالمية، وبدأ يظهر الجيل الرابع.

واستطرد المهندس حسام صالح: ظهرت بوضوح حروب الجيل الرابع، حيث من الممكن أن يتم افتعال شةء يكون هدفه إفشال دولة، لافتا إلى أن الجيل الرابع عبارة عن دولة أمام ما هو ليس دولة، وهى جهة تحاول أن تقوم بعمل تنظيم فهى دولة أمام لا دولة، وهى جروب طويلة الأمد تشتغل على الإرهاب والتخريب والهجوم الثقافى والدعم المادى والشغل على شبكات الاتصالات، وهى حرب غير متكافئة "ليس ناس مثل بعضها".