شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال لـ«شيكابالا»:«ماتشهرش كومبارسات على حسابك»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق الاعلامي أحمد جمال، على أزمة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك وقال «جمال»، عبر شاشة قناة الزمالك في رسالة لـ«شيكابالا»: «إلى ابن أسوان الجميل، ماتخليش كومبارسات يتشهروا على حسابك». وواصل: «ده اللي يسلم عليك أو يتكلم معاك يتشهر يا شيكا». وأنهى تصريحاته:«أسوان الجميلة أنجبت العديد من النجوم في جميع المحالات بمصر، على رأسهم شيكابالا والفنان الزملكاوي محمد منير وغيرهم». وكان «شيكابالا» و«فهمي» قد اشتبكا سويًا خلال حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، الجمعة الماضي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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