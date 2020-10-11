شكرا لقرائتكم خبر عن «فاروق»: البنك الزراعي له دور حيوي ورئيسي في الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي له دور حيوي ورئيسي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن اهتمام البنك المركزي بالبنك الزراعي كونه من أكبر البنوك على مستوى مصر وخاصة في التنمية الريفية والتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني.

وأضاف «فاروق»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن البنك المركزي المصري قدم وديعة مساندة للبنك الزراعي بقيمة 20 مليار دولار على مدار الثلاث أعوام السابقة؛ لكي يتم تطوير البنية التحتية للبنك، مشيرًا إلى أنه يتم ربط أفرع البنك الزراعى في المحافظات والقرى ببعضها البعض إلكترونيًا لمواكبة التطور التكولوجي.

وتابع: «قطاع التكنولوجيا مهم للغاية لكافة البنوك في مصر وخاصة في الاستثمار»، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي يستثمر في التكنولوجيا، لافتًا إلى أن استخدام حصيلة دعم البنك المركزي في تطوير البنية التكنولوجية لجميع فروع البنك.