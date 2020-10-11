شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني هندي: الغرب هما المسؤولون عن التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرئيس الفرنسي تحدث عن الإسلام بشكل مباشر، لافتاً إلى أن تصريحاته عن الإسلام متناقضة.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن فرنسا لديها ما يقرب من 6 مليون مسلم داخلها، مؤكدا أنه لا يوجد خطاب في الشرق يتحدث عن الديانات السماوية الأخرى.

وأوضح أن المسؤول عن صناعة التطرف في الأساس هما الغرب، مشيرا إلى أن ما خرج من فضيلة شيخ الأزهر هي صرخة حقيقية، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الفكر، فهناك أفكار دخيلة على الإسلام.

وتابع: الإسلام يحل الأزمات في كل الدنيا، وجاء لعمارة هذا الكون والحفاظ على الإنسان، موضحا أن الخطابات التي خرجت من الأزهر الشريف والبابا الفاتيكان عبرت عن التعايش الإنساني.