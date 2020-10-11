شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات من مصروفات الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، إعفاء جميع الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة من المصروفات الدراسية بالمرحلتين (الجامعية الأولى-الدراسات العليا) والإعفاء من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى تسليمهم الكتب الدراسية مجاناً، وذلك للعام الجامعي 2020/2021، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، في بيان، الأحد، اهتمام الجامعة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الحرص على تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم لتيسيير العملية التعليمية عليهم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته الشاملة من خلال جهدهم وعطائهم المتواصل.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره وامتنانه بما يحققه أبناء الجامعة من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من تفوق وتميز سواء على المستوي التعليمي أو بتمثيلهم المشرف للجامعة بمختلف المسابقات والمحافل والبطولات ،متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.