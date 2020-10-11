شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الجديدة بشأن نظام التعليم بالعام الدراسى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات الجديدة للمعلمين بشأن نظام الدراسة الجديد، ومنها تعليمات خاصة تشدد على التزام المدرسين بتوزيع المناهج المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية على النحو التالى:

1- دروس تشرح داخل الفصل نظرا لصعوبتها وأهميتها في بابها.

2- دروس تراجع مراجعة عامة عن طريق عقد المقارنات والموازنات والتطبيقات المتنوعة ليتم التأكد تماما من استيعاب الطلاب المحتوى استيعابا جيدا وهي الدروس التي يعتمد فيها الطالب على التعليم الإلكترونى.

3- يقوم المعلم بعمل استبيان للوقوف على مدى استفادة الطلاب للمحتوى الإلكترونى، وعمل تقرير أسبوعى عما قام بعمله في المنهج المسند إليه ويسلمه لمشرف الأسرة عن طريق دفتر متابعة لجميع الطلاب، ويلتزم المعلم المشرف بالزيارة الميدانية للمعلمين ومتابعتهم ومدى استفادة الطلاب من مصدرى التعلم الإلكترونى- التقليدى، ويقوم بإعداد تقرير نصف شهرى ويسلمه إلى الوكيل المختص.

4- يقوم المعلم المشرف بمتابعة الطلاب المتأخرين دراسيا وغير المتفاعلين إلكترونيا بالتنسيق مع الأخصائى الاجتماعى، ليقوم بدوره في التواصل مع ولى الأمر للوقوف على مستوى ابنه والعمل على تعديل الأوضاع.

كما أصدر قطاع المعاهد تعليمات خاصة بالموجهين على أن يقوم الموجه المتابع بالزيارات الميدانية للوقوف على مستوى الطلاب، ومدى التزام المعلمين بالتعليمات الخاصة بهم وعمل صفحة خاصة بكل معلم يبين فيها أداء المعلم وإمكاناته وعلاقته بطلابه وقدرته على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتسليم ذلك للموجه الأول، ويقوم الموجه المتابع بمراجعة التقارير الموجودة بإدارة المعهد والتأكد من سلامتها ورفعها للموجه الأول، يقوم الموجه الأول بمتابعة الموجهين المتابعين فيما أسند إليهم من أعمال من خلال صفحة خاصة بكل موجه، ويقوم الموجه العام بالوقوف على المعوقات الخاصة بمادته، ويعمل على تلاقيها وتعزيز الإيجابيات ومتابعة الموجهين الأوائل وعمل صفحة لكل منهم يبين فيها مدى متابعتهم للعملية التعليمية.

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