شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة»: شعرنا بالفخر حين طلب السيسي أعمالًا على شاكلة «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفريق عمل مسلسل «الاختيار» على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نسختها الـ32 حول حروب الجيل الرابع.

وقال «صالح» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «إن مشاعر تكريم الرئيس السيسي تعكس الفخر والحب ومشاعر الإحساس بالتقدير للمجهود الذي قام به فريق مسلسل الاختيار وهي مشاعر مختلطة تجعلنا اليوم نشعر بأنه لكل مجتهد نصيب».

وأضاف: أعتقد أن كل فرق العمل التي تعمل في إنتاج الدراما في شركة سينرجي وجميع العاملين في المتحدة شعروا بذلك التقدير، متابعًا: «حديث الرئيس اليوم أشعرنا بالمسؤولية حين قال محتاجين أكتر نماذج مثل الاختيار خلال الفترة القادمة».

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