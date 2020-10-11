شكرا لقرائتكم خبر عن يبيعون أدوية مجهولة المصدر عبر «فيس بوك».. ضبط القائمين على صفحة «مزمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية في ضبط القائمين على صفحة «مزمن» لبيع الدواء للجمهور مما يسبب خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر وبعد ادعاء المشاركة في بعض المبادرات الوطنية، وما يمثله من ضرب لكل القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة النقيب أنسى الفقي قالت إنها رصدت الصفحة المشار إليها، وتم إبلاغ كافة الأجهزة المسؤولة الأجهزة السيادية والرقابية ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية والتفتيش الصيدلي بالإسكندرية، وذلك للفحص والمتابعة .

وتابع البيان، أنه تبين هذا الكيان عبارة عن مجموعة يديرها المدعو (ف. ج .أ) غير المقيد بنقابة الصيادلة، وهذه المجموعة تتحرى أعلى درجات الحرص والحذر في التعامل عبر صفحات الإنترنت والتعامل مع الجمهور وتوصيل الأدوية بدون أي تراخيص أو رقابة، ويتم إدارة هذه المجموعة في عدد من المقرات في دمنهور والإسكندرية (في منطقة رشدي)،كما تم استدعاء والتحقيق وجمع معلومات مكثفة من بعض الصيادلة داخل النقابة والذين جرى استغلالهم من قبل هذه المجموعة.

كما قامت نقابة صيادلة الإسكندرية، بعمل عدد من عمليات الشراء المباشر مع هذه الصفحة من أجل إثبات هذه الخروقات ومتابعتها، مؤكدةً أنه تم رصد هذه الصفحة وغيرها بعد تقديم بلاغ عاجل وعدة لقاءات مع رئيس مباحث الإنترنت منذ مارس 2020، كما تم تقديم بلاغ ولقاءات مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك بقطاع غرب الدلتا منذ إبريل 2020، كما تم مخاطبة السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في ذات الشأن في إبريل 2020 .

وأكد البيان أن الدكتور محمد أنسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، تقدم ببلاغ عاجل آخر إلى رئيس نيابة سيدي جابر ضد المدعو (ف. ج. أ) منذ يوليو 2020 ومتابعته وتم التأكد من استغلاله بعض الأماكن في دمنهور والإسكندرية لهذا الغرض.

كما أكد البيان، أنه وبعد شهور من المتابعة والتحقيقات والتنسيق الخارجي بين النقابة والجهات، والتحريات الدقيقة والرصد من قبل مباحث الأموال العامة واستخراج إذن النيابة المطلوبة، تمكنت قوات إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا تحت إشراف اللواء حسام نبيل مساء أمس السبت 10 أكتوبر 2020 بمداهمة أحد هذه المقرات في منطقة رشدي في قوة بقيادة العقيد وسام مجدي، والعقيد محمد الحمادي، والعقيد أحمد صالح، حيث تم القبض على المدعو (ف. ج. أ) وآخرين حيث يقومون بإدارة هذا النشاط وتم التحفظ عليه والعرض على النيابة المعنية، لافتاً أن النقابة تتواجد الآن داخل مجمع النيابات لاستكمال التحقيقات ومتابعته على مدار الساعة.

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