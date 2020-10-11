شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «فنون تطبيقية بنها» يشاركون في «تراثنا» للحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة بنها في فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، ونظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وزارت الدكتورة رندا مصطفي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جناح الجامعة بالمعرض نيابة عن الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، حيث جاءت مشاركة الجامعة من خلال أعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية وفي إطار حرص الجامعة في الترويج لهذه الفنون العريقة وتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وأكدت «مصطفى» تقديم قطاع خدمة المجتمع لكافة وسائل الدعم لأعمال طلاب الجامعة في مجال الصناعات التراثية والحرف اليدوية لأهميتها الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج والتسويق لهذه الفنون العريقة من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) جامعة بنها.

وأشارت إلى أن طلاب كلية الفنون التطبيقية شاركوا في المعرض بمجموعة من الملابس الذكية التي تقدم خدمات إلكترونية لمرتديها من مرضى الزهايمر والمكفوفين وكبار السن من أعمال الطلاب، ومن بين المنتجات التي شاركت بها الجامعة المشغولات الفضية والنحاسية، ومفروشات وسجاد يدوي، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن سمير، مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) جامعة بنها، وجود اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في إطار تعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

Advertisements