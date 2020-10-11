شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي: الدبلوماسية هي أحد أركان القوة الشاملة في أي دولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية هي أحد أركان القوة الشاملة في أي دولة، مؤكداً أن مصر بعد عام 2011 كانت تحتاج إلى جهد كبير لإعادة تصحيح صورتها أمام المجتمع الدولي.
وأضاف السفير محمد العرابي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن التوجه الأمريكي في تلك الفترة كان محاولة فرض أسلوب خاص بالإسلام السياسي خاصة جماعة الإخوان على المنطقة كلها والدولة المصرية بالأخص.
وتابع: أن الرئيس أشار بطريقة ذكية على فكرة المصالحة والأشخاص الذين يتحدثون في مصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة، فأن مصر تؤكد دائما على أن هذه الجماعة ليس لها محل داخل الدولة.
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