شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال سياحي لمتابعة أعمال الملتقى الثاني للفنون بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت أعمال «الملتقى الدولى الثانى للفنون» بالممشى السياحى بمدينة الغردقة وسط إقبال من السائحين من مختلف الجنسيات لمتابعة فعاليات وأعمال الملتقى الذي يشرف على تنظيمه الفنان التشكيلى محمد حميدة بمشاركة فنانين تشكيليين من 30 دولة، ويستمر الملتقى حتى 14 من شهر أكتوبر الجارى ويتضمن الملتقى ورش عمل للفن التشكيلى ورسما على ألواح ركوب الأمواج.

وأكد محمد حميدة، منظم الملتقى، أن إقامة الفعاليات الفنية على أرض الغردقة بمثابة رسالة للعالم تعكس الأمان الذي تنعم به مصر وأن مدينة الغردقة تشهد حاليًا أكبر حدث تشكيلى فنى عالمى، بمشاركة أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين في العالم، مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة جيدة، فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضارى وأنها داعمة للسياحة والثقافة والفنون.

وأضاف «حميدة» أن الورش الفنية تُقام حاليًا بالممشى السياحى أمام جميع السائحين وزوار متحف النحت الدولى المفتوح بالممشى ومركز أوستراكا للفنون وجار حاليا الإعداد لتكرار هذه الأنشطة والفعاليات على فترات متقاربة لإحداث نوع من الحراك الثقافى والتنشيط السياحى المباشر بالغردقة.