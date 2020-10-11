شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية: توفير كاشفات حرارية ومستلزمات مكافحة العدوى في المدارس مع بداية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الصحية . وقام الدكتور محمد العسكري مدير عام ادارة الطب الوقائي بالمديرية بعرض خطة الوقائي باستقبال العام الدراسي الجديد واستعدادات الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلبة والعمل على التباعد الاجتماعي بين طلبة المدارس وتوفير كاشفات حرارية ومستلزمات مكافحة العدوي بالمدارس مع تدريب الاخصائي الاجتماعي بالمدارس على كيفية استخدام الكاشف الحراري ورصد حالات الطلاب المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا مع التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي وإبلاغ الطب الوقائي والسن المدرسي بالرعاية الأساسية لاتخاذ كافة الإجراءات المتبعة بشكل رسمي . واعلنت الدكتورة مروة فتحي مديرة ادارة الأمومة والطفولة بالمديرية بالتنويه عن مبادرة خاصة برعاية السيدات الحوامل وعمل التحاليل الطبية اللازمة لهن ويتم تقديم تلك الخدمات في جميع رعايات الأمومة والطفولة بالمحافظة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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